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Со здания пензенского отделения Банка России сняли стрелки часов

16:03 | 04.06.2019 | Общество

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Специалисты сняли стрелки часов, расположенных на здании регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России в Пензе со стороны площади Ленина.

Со здания пензенского отделения Банка России сняли стрелки часов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, жители города временно остались без возможности узнать время, взглянув на высокое здание. Сам циферблат, на котором часы обозначены штрихами, остался на привычном месте, как и система подсветки.

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель управляющего пензенским отделением Людмила Барбакова, это связано с проведением плановых профилактических работ.

«В ближайшие дни стрелки вернут на место и запустят механизм часов», — пояснила она.

Отделение Банка России, располагавшееся ранее на улице Московской в здании 1910 года постройки, переехало в сентябре 1995 года в новое — на улице Кирова.

Строение расположено на земельном участке площадью 9,5 тыс. кв. метров и украшено часами на фасаде.

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