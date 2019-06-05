EN
16:43:10 Среда, 5 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы потребовал решить проблему с завышенными ценами в Заре

15:06 | 05.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу разобраться с завышенными ценами на продукты и лекарства в торговом центре в Заре и в других отдаленных микрорайонах.

Мэр Пензы потребовал решить проблему с завышенными ценами в Заре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас есть отдаленные от центра микрорайоны, но они наши, городские. Там у нас появилась некая монополия на торговлю. […] Это связано с такими поселениями, как Победа, Камыши-Хвощи, больше это выражено в Заре, потому что людей там проживает много. Большой торговый центр. Люди жалуются, что цена там не то что конкурентная, она выше городской значительно и на те виды виды продуктов, которые пользуются повседневным спросом, и на которые у нас в городе цена установлена, и регламентируется повышение каждый год по нашим договоренностям», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

Виктор Кувайцев поручил начальнику управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольге Жовтяк встретиться по этому вопросу с представителями сетевого магазина и аптеки, расположенных в данном ТЦ.

«Пользуясь таким монопольным правом, не надо стремиться к тому, чтобы на жителях, которые у нас там живут по программе переселения, стараться заработать все и сразу. Они же вынуждены закупаться в городе и это тоже создает для них определенные проблемы в перемещении. В вечернее время, возвращаясь с работы, они должны успеть в городе закупить продукты, потому что они считают там, в Заре, купить это невозможно, потому что для них это очень обременительно», — пояснил мэр.

Загрузка...
Читайте также
Совершен первый международный видеозвонок в российских сетях 5G В Пензе более 100 детских площадок требуют ремонта
В Пензе вынесен приговор мужчине, ограбившему подростка Мэр назвал дежурство на площади и набережной в Пензе временной мерой
Пять пензенских детсадов признаны образцовыми Пенза примет этап Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама