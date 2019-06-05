Мэр Пензы потребовал решить проблему с завышенными ценами в Заре Общество

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу разобраться с завышенными ценами на продукты и лекарства в торговом центре в Заре и в других отдаленных микрорайонах.

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«У нас есть отдаленные от центра микрорайоны, но они наши, городские. Там у нас появилась некая монополия на торговлю. […] Это связано с такими поселениями, как Победа, Камыши-Хвощи, больше это выражено в Заре, потому что людей там проживает много. Большой торговый центр. Люди жалуются, что цена там не то что конкурентная, она выше городской значительно и на те виды виды продуктов, которые пользуются повседневным спросом, и на которые у нас в городе цена установлена, и регламентируется повышение каждый год по нашим договоренностям», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

Виктор Кувайцев поручил начальнику управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольге Жовтяк встретиться по этому вопросу с представителями сетевого магазина и аптеки, расположенных в данном ТЦ.

«Пользуясь таким монопольным правом, не надо стремиться к тому, чтобы на жителях, которые у нас там живут по программе переселения, стараться заработать все и сразу. Они же вынуждены закупаться в городе и это тоже создает для них определенные проблемы в перемещении. В вечернее время, возвращаясь с работы, они должны успеть в городе закупить продукты, потому что они считают там, в Заре, купить это невозможно, потому что для них это очень обременительно», — пояснил мэр.