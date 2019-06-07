В Пензе 12 июня перекроют движение на нескольких улицах Общество

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Организация дорожного движения на отдельных улицах вблизи площадок празднования Дня России и Дня города будет изменена в Пензе во вторник, 12 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, будет с 10.00 до 23.00 запрещен проезд по улице Бакунина на участке от улицы Толстого до улицы Суворова, по улице Новый Кавказ между улицами Толстого и Пугачева и по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова. Там же с 20.00 вторника до 10.00 среды запрещена стоянка.

С 20.30 до 23.00 дополнительно перекроют улицу Суворова на участке от улицы Бекешской до улицы Кулакова. Общественного транспорта ограничения коснутся с 21.30 до 22.30.

В связи с этим автобусы и маршрутки №№2а, 4, 6, 10, 54, 82с, 99 от площади от монумента «Глобус» будут следовать по улицам Бекешской, Пушкина, Кулакова, Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях. Маршрутные такси №80 с улицы Суворова будут следовать в объезд по этим же улицам, а затем возвращаться к обычной схеме. Изменения в маршрутах движения будут действовать ориентировочно с 21.00 до окончания фейерверка.

На 2,5 часа — с 20.30 до 23.00 — также будет запрещен проезд по улицам Толстого и Некрасова на участке между улицами Суворова и Пушкина.

Движение и стоянка с 22.00 11 июня до 17.00 12 июня будут запрещены по улице Пушкина от улицы Московской до Володарского по четной стороне, а также до 12.00 по нечетной. Парковка транспорта будет невозможна в период с 20.00 вторника до 20.30 среды на улице Суворова от улицы Кулакова до улицы Бекешской, сообщает пресс-служба мэрии.