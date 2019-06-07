Александр Фомин возглавил следственный отдел СКР по Железнодорожному району Пензы Общество

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Александр Фомин назначен руководителем следственного отдела по Железнодорожному району Пензы СУ СКР по региону.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону, соответствующий приказ подписан в пятницу 7 июня.

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Фомин Александр Александрович начал службу в органах прокуратуры в 2005 году. Работал следователем прокуратуры Лопатинского района и Железнодорожного района города Пензы.

В 2007 году назначен на должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР при прокуратуре по Пензенской области, в 2009 стал начальником этого отдела.

С 2014 года руководил Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» III степени и «За заслуги».