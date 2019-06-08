Денис Петров возглавил нижнеломовский межрайонный следственный отдел СКР Общество

Нижний Ломов, 8 июня 2019. PenzaNews. Денис Петров назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области, за которым закреплены территории четырех муниципальных образований — Нижнеломовского, Спасского, Вадинского и Наровчатского районов.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону, соответствующий приказ подписан в пятницу, 7 июня.

Петров Денис Иванович в 2009 году начал службу в органах следственного управления Следственного комитета России при прокуратуре в должности следователя Городищенского межрайонного следственного отдела.

С 2015 года работал в должности инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области.