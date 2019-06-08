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Пензенские приставы арестовали машину главы охранного агентства

13:12 | 08.06.2019 | Общество

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Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Пензенские приставы разыскали машину руководителя охранного агентства, попав на территорию его организации под предлогом устройства на работу.

Пензенские приставы арестовали машину главы охранного агентства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель УФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, у 38-летнего мужчины скопился долг в сумме более 500 тыс. рублей за неуплату налогов, штрафов за нарушение правил дорожного движения и выплат в пользу кредитной организации.

«Зная обо всех своих долгах, решать вопрос с их погашением мужчина не спешил, к судебному приставу не являлся. Установив, что за должником зарегистрирован достаточно дорогой автомобиль, судебный пристав не смог установить его местонахождение», — пояснила собеседница агентства.

По словам Яны Загребельной, сотрудники межрайонного отдела по розыску должников и их имущества выяснили, кем работает мужчина и обнаружили, что в его охранном агентстве есть вакансии.

«Попасть на территорию организации удалось только при трудоустройстве. Там был обнаружен скрываемый автомобиль. Все необходимые действия с транспортом провели, он был арестован и передан на хранение представителю кредитной организации», — добавила она.

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