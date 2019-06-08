«Строй-Партнер» заменит кирпич в вентканалах дома в Заре Общество

Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Субподрядчик ООО «Строй-Партнер» приступило к устранению нарушений условий проектно-сметной документации в доме №5 на улице Сюзюмова в микрорайоне Заря города Пензы по требованию прокуратуры.

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«Установлено, что в рамках исполнения обязательств по договору субподряда от 26 октября 2015 года между ООО «Сурский квартал» и ООО «Строй-Партнер» последний осуществлял строительство вентиляционных каналов жилого дома. Проверка выявила нарушение условий проектно-сметной документации. Работы по возведению вентиляционных шахт вместо керамического одинарного кирпича были выполнены из силикатного», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова

По ее словам, прокурор Октябрьского района Пензы Алексей Попов внес руководителю субподрядной организации представление об устранении выявленных нарушений.

«По результатам его рассмотрения ООО «Строй-Партнер» выполняет работы по перекладке вентканалов в многоквартирном жилом доме №5 на улице Сюзюмова из керамического кирпича. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», — пояснила собеседница агентства.