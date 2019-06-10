На территории усадьбы в Тамалинском районе впервые организован волонтерский лагерь Общество

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Участники волонтерского лагеря в рамках проекта «По следам забытых усадеб» расчистили от зарослей несколько участков усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области за три дня — с 7 по 9 июня.

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Как сообщил координатор проекта, организатор лагеря, фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин, до этого четыре акции по расчистке проходили одним днем, а новый формат дал возможность сделать больший объем работы.

«В общей сложности было задействовано около 40 человек. Пятеро из них вошли в актив, который жил на территории на протяжении всех трех дней. Около 15 подростков и их педагоги приходили из лагеря труда и отдыха «Мега», расположенного поблизости. Остальные оказались местными жителями или прибыли из Пензы. Одна семья специально приезжала из Башмаковского района, поскольку следит за проектом», — пояснил он.

Максим Костюшин уточнил, что на месте планы по расчистке решили скорректировать — основные силы были брошены на очистку фасадов основного здания усадьбы и территории вокруг часовни, а также подходов к ней; гнилой настил вокруг церкви решили не разбирать, потому что этой работой вызвались заняться местные жители.

«Удовлетворение от работы есть. По итогам сделали вывод, что лучше в следующий раз проводить лагерь осенью, чтобы не мешала жара. К сожалению, не все удалось сделать так, как было задумано изначально. Хотя нам очень помогли подростки, мы все же старались не слишком их нагружать, да и в целом было меньше людей, чем планировалось. На это повлияло и то, что не удалось организовать транспорт», — добавил инициатор мероприятия.

Он уточнил, что инвентарь для работы был приобретен на средства гранта специализированного фонда «Капитал местного сообщества».

«На организацию самого лагеря мы рассчитывали получить грант на форуме «Сурские ласточки», но не нашли там поддержки, поэтому пришлось делать все за свой счет. К счастью, были и те, кто не остался равнодушен. Например, руководитель военно-патриотического клуба «Гвардия» Алексей Солуданов не только вместе с нами работал сам, но и помог с продуктами, 50 литров воды предоставило АО «Визит», конфеты и печенье для волонтеров дала фабрика «Ванюшкины сладости», «Автошкола 58» частично оплатила бензин, спортивный клуб «Север» вновь привлек участников. Минкультуры предоставило путеводители по Пензенской области в качестве сувениров», — пояснил Максим Костюшин.

По его словам, ему часто приходиться слышать о важности проекта, но в будущем он хотел бы видеть больше поддержки не словом, а делом.