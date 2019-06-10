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В Пензе приступили к изъятию участков в рамках реконструкции набережной Суры

13:58 | 10.06.2019 | Общество

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Процедура изъятия у собственников земельных участков для обустройства инженерных коммуникаций начата в рамках реконструкции набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе приступили к изъятию участков в рамках реконструкции набережной Суры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для размещения инженерных коммуникаций приступили к процедуре изъятия земельных участков, провели их оценку [...] и направили всем собственникам соглашения о выкупе», — проинформировал мэр губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 10 июня.

Фоторепортаж

Реконструкция набережной Суры

По его словам, в соответствии с нормами законодательства, в течение 3 месяцев собственники должны принять решение о подписании документа.

Виктор Кувайцев добавил, что в целях сокращения сроков изъятия объектов администрацией города Пензы проведены предварительные переговоры с собственниками и пока отказов от подписания соглашений не поступало.

Глава городской администрации уточнил, что получено заключение экспертизы на проект по обустройству ливневой канализации в северной части набережной.

«В южной части проект водопровода находится на экспертизе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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