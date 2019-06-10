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Завершен ремонт моста на улице Батайской в Пензе

14:33 | 10.06.2019 | Общество

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Сотрудники МУП «Пензадормост» завершили текущий ремонт моста на улице Батайской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Завершен ремонт моста на улице Батайской в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Для обеспечения безопасного передвижения по мостовому сооружению [...] проведены работы по укреплению опор бетонной конструкции, установлено ограждение и оборудован пешеходный мостик, обновлено асфальтовое покрытие», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии отметили, что проведенные мероприятия призваны сохранить сооружение до его капитального ремонта.

«В ближайшей перспективе планируется разработать проектно-сметную документацию на данные работы. Дорогу на улице Батайской намечено отремонтировать в рамках проекта «БКАД» в следующем году после завершения капремонта сооружения», — уточнили в мэрии.

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