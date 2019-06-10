В Пензе открыта первая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» открыта на плацу Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в понедельник, 10 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участников торжественной церемонии приветствовал помощник полномочного представителя президента в ПФО Владимир Колчин, который отметил, что первая смена «Гвардейца» в этот же день открывается в Нижегородской области.

«Гвардейцы, вы пройдете школу мужества, проверите свои силы, найдете новых друзей, а яркие впечатления от пребывания в лагере останутся с вами на всю жизнь. Желаю вам стать одной большой командой, где все готовы поддержать друг друга и помочь в трудной ситуации», — сказал он.

Владимир Колчин высоко оценил организацию и проведение пензенских смен.

«Все проходит на высоком уровне, инфраструктура министерства обороны РФ — в данном случае, это инженерно-артиллерийский институт, способствует тому, чтобы дети как можно полнее погрузились в атмосферу российской армии», — добавил помощник полпреда.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что программа лагеря каждый год совершенствуется, добавляются элементы по пожеланиям участников.

«Очень важно, чтобы дети росли любящими Родину, с уважением относились к истории государства российского, помнили о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, верили в силу нашего оружия, выбирали профессию военнослужащего», — сказал глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области в 2019 году также пройдет военно-патриотическая игра «Зарница».

«Такое поручение я дал, подготовка идет, каждый из районов области представит команду молодежи, которая будет участвовать в областном мероприятии», — уточнил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в первой смене «Гвардейца-2» принимают участие команды Башкортостана, Мордовии, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также сборные башкирского и татарстанского кадетских корпусов ПФО.

Более 75% участников проекта являются представителями многодетных семей, детьми военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, воспитанниками кадетских корпусов.