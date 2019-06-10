Игорь Рызов проведет в Пензе тренинг «Эволюция продаж» Общество

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Автор книги «Жесткие переговоры. Как получать выгоду в любых обстоятельствах», член межрегиональной общественной организации «Федерация управленческой борьбы» Игорь Рызов проведет в Пензе тренинг «Эволюция продаж» в среду, 26 июня.

Фото: центр бизнес-технологий «Эксперт»

«В ходе программы будет немыслимо трудно, ведь вас ожидают ситуации давления, агрессии и эмоционального шантажа, но зато после программы, вы перейдете на новый уровень ведения продаж, научитесь продавать в условиях изменений, станете больше зарабатывать и ощутите вкус победы», — отметил автор тренинга Игорь Рызов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в центре бизнес-технологий «Эксперт», который является организатором тренинга, после обзвона почти 150 пензенских организацией совместно с Игорем Рызовым были сформулированы семь основных ошибок менеджеров, которых следует избегать для увеличения продаж.

«На тренинге будет разобрано, как от метода проб и ошибок перейти к пониманию сути продаж, как уйти от шаблонов к убедительным аргументам, как перестать навязывать покупки и начать делать действительно выгодные предложения», — пояснили в центре, уточнив, что зарегистрироваться на мероприятие можно онлайн .

Согласно программе, внимание на занятии будет уделено активным и пассивным продажам, явным и скрытым потребностям покупателя, целевой аудитории, эффективной презентации и отработке навыков, состоится практикум по работе с сопротивлением и возражениями.