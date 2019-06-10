Иван Белозерцев посмотрел, как в Пензе производят матрасы и спортивную одежду Общество

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил фабрику ортопедических матрасов «Мелодия сна» и компанию «N1SportLab» в понедельник, 10 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе визита на первое предприятие глава региона осмотрел цеха по выпуску пружинных матрасов, производственные участки стежки, кроя, сборки, склейки, зашивки, упаковки и скрутки товара. Также он посетил склад готовой продукции, которая поставляется в регионы России.

«В торговой сети увидел матрасы, очень красивые, и заинтересовался, где их производят? Узнав, что продукцию выпускают в Пензе, решил посетить данную фабрику. Приятно удивлен, что здесь на хорошем уровне организован производственный цикл. Данному предприятию более 20 лет. В цехах установлено современное оборудование. Люди работают с хорошим настроением, это говорит о том, что заработную плату получают вовремя, что есть перспектива», — сказал он журналистам.

Посещая второе предприятие, оказывающее полный цикл услуг по производству профессиональной спортивной одежды, Иван Белозерцев оценил дизайн разрабатываемых моделей, пообщался с руководством и сотрудниками предприятия.

Глава региона предложил представителям компании подумать над разработкой линейки спортивных изделий, объединенных слоганом «А мы из Пензы!». Он дал поручение проработать вопрос о возможности формирования областной программы, в рамках которой предприятие могло бы выпускать такую продукцию для коллективов, представляющих регион на официальных мероприятиях в сфере спорта и культуры.

«А мы из Пензы! Эти слова наши земляки начертали на стенах Рейхстага. Они поддерживают в наших людях дух победителей, воспитывают патриотическое отношение к родному краю. И таким способом мы сможем поддержать данное предприятие, у которого, думаю, очень хорошее будущее», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.