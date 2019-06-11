В пензенской колонии-поселении за пять месяцев произвели более 80 тонн молока Общество

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Более 80 тонн молока произведено за первые пять месяцев 2019 года в колонии-поселении №12, расположенной в Сосновке Бессоновского района Пензенской области.

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«Обычно летом наши коровы питаются сочной травой на пастбищах, а в зимнее время их пищу составляют сено, силос и комбикорм собственного приготовления. Заготовка кормов для крупного рогатого скота также осуществляется с помощью собственной специальной техники», — пояснил заместитель начальника колонии-поселения Юрий Дианов.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, больше всего в учреждении черно-пестрых коров, отличительными особенностями которых являются высокая молочная продуктивность и быстрое наращивание массы без использования специальных добавок.

На имеющемся в колонии-поселении №12 оборудовании осуществляется упаковка и пастеризация молока. Продукт изготавливается по ГОСТу без добавок и расфасовывается в тетрапакеты. Производимый объем обеспечивает потребности подразделений уголовно-исполнительной системы региона.