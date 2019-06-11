В пензенских семьях за пять месяцев на свет появились 857 третьих и последующих детей Общество

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. 857 третьих и последующих детей родились в Пензенской области за январь–май 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» 5 тыс. 255 многодетных семей получили ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 9 тыс. 398 рубля», — отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что общая сумма средств, направленных на эти цели за первые пять месяцев 2019 года, составила 256,7 млн. рублей, в том числе 68 млн. рублей — из регионального бюджета.