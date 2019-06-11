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В Пензе раскрыто мошенничество на 3 млн. рублей при покупке «Bentley»

14:52 | 11.06.2019 | Общество

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стал мужчина, желавший купить автомобиль «Bentley», направлено в Октябрьский районный суд Пензы.

В Пензе раскрыто мошенничество на 3 млн. рублей при покупке «Bentley». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе обратился житель области, который сообщил о совершении в отношении него мошеннических действий со стороны его знакомого, у которого тот намеревался приобрести дорогостоящий автомобиль «Bentley» более чем за 3 млн. рублей. Потерпевший перевел данную сумму на указанный продавцом счет, но автомобиль так и не получил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что в ходе доследственной проверки его знакомый попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение.

«Он заявил, что деньги вернул полностью, однако в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данные сведения не соответствуют действительности. По словам потерпевшего, этого человека он знал очень давно. После неприятного инцидента отношения между мужчинами резко испортились», — добавили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину не признал, однако собранными по уголовному делу доказательствами его вина была полностью доказана.

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