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Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем России

09:14 | 12.06.2019 | Общество

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Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем России, который отмечается в среду, 12 июня.

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня мы чествуем нашу Родину — страну с многовековой историей, уникальным духовным наследием, прославленную яркими победами российского оружия, величайшими достижениями науки, просвещения и культуры», — отметил глава региона.

Он поблагодарил ветеранов за многолетний труд, любовь и верность Пензенской области, воспитание достойной молодежи.

«Вместе мы делаем все, чтобы Россия стала могущественной и процветающей державой, чтобы люди жили на родной земле комфортно и безопасно, своей добросовестной работой и талантом добивались новых успехов. Наша сила — в консолидации, наши победы — в прочном единстве! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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