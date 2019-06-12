EN
21:20:13 Среда, 12 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

За 5 месяцев в Пензенской области выявлено около 1,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда

11:18 | 12.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили около 1,5 тыс. нарушений законодательства об оплате труда с января по май 2019 года.

За 5 месяцев в Пензенской области выявлено около 1,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С целью их устранения прокуроры внесли 160 представлений, по результатам рассмотрения которых 77 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 139 — к административной. Принесено 46 протестов. 23 работодателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. По результатам прокурорских проверок в отношении троих человек возбуждены уголовные дела», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в целях взыскания задолженности в пользу работников прокуроры направили в суды свыше 1 тыс. заявлений.

«Благодаря принятым мерам выплачено вознаграждение за труд в сумме около 50 млн. рублей. К примеру, в результате прокурорского вмешательства в текущем году удалось добиться полного погашения зарплатного долга в размере 8 млн. рублей в ООО «Су-58», 1,3 млн. рублей — в МУП «Каменское ЖКХ», около 1 млн. рублей — в ООО УК «Комфорт», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также долг погашен перед работниками ЗАО «Солид», ООО «Сладкий вкус», ООО «Стеллит», ООО «Стеллит+», МУП «Горводоканал», ЖЭМУП №7, Белинское РПО «Надежда», ООО «Бояровское» и других организаций.

Загрузка...
Читайте также
Безработная подозревается в сбыте гашиша с помощью тайника на улице Ладожской в Пензе Рабочая группа во главе с Лузгиным будет координировать создание ПЭТ/КТ-центра в Пензе
В Пензе начала работу выставка книг о российской государственности В Пензе более 20 подростков получили паспорта в День России
В Пензе создана рабочая группа по профилактике правонарушений среди подростков В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама