За 5 месяцев в Пензенской области выявлено около 1,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили около 1,5 тыс. нарушений законодательства об оплате труда с января по май 2019 года.

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«С целью их устранения прокуроры внесли 160 представлений, по результатам рассмотрения которых 77 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 139 — к административной. Принесено 46 протестов. 23 работодателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. По результатам прокурорских проверок в отношении троих человек возбуждены уголовные дела», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в целях взыскания задолженности в пользу работников прокуроры направили в суды свыше 1 тыс. заявлений.

«Благодаря принятым мерам выплачено вознаграждение за труд в сумме около 50 млн. рублей. К примеру, в результате прокурорского вмешательства в текущем году удалось добиться полного погашения зарплатного долга в размере 8 млн. рублей в ООО «Су-58», 1,3 млн. рублей — в МУП «Каменское ЖКХ», около 1 млн. рублей — в ООО УК «Комфорт», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также долг погашен перед работниками ЗАО «Солид», ООО «Сладкий вкус», ООО «Стеллит», ООО «Стеллит+», МУП «Горводоканал», ЖЭМУП №7, Белинское РПО «Надежда», ООО «Бояровское» и других организаций.