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В Пензе стартовал фестиваль сладостей

11:44 | 12.06.2019 | Общество

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Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Третий областной фестиваль «Пензенские сладости» стартовал в рамках празднования Дня России и Дня города в сквере «Копилка пословиц» в центре Пензы в среду, 12 июня.

В Пензе стартовал фестиваль сладостей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он вызвал большой интерес жителей, которые с первых минут работы заполнили площадку мероприятия.

На фестивале всем желающим предложено ознакомиться с продукцией пензенских производителей, продегустировать мармелад, печенье, конфеты, пряники и другие сладости, попробовать мороженое, квас, лимонад, а также приобрести понравившийся товар.

В частности, представлены стенды предприятий кластера «Союз пензенских кондитеров» — фабрик «Руспродукт», «Ванюшкины сладости, «Русский кондитер», «Мирослада», группы компаний «Унитрон», «Бековского пищекомбината», компаний «Диад», «БосаНова», «Пензенской шоколадной компании», комбината «Агеевский» и других пензенских производителей — торговых домов «Холод» и «Айсберри», заводов «Визит» и «Очаково», «Пензенской кондитерской фабрики».

Кроме того, подготовлена развлекательная программа с ростовыми куклами и конкурсами.

С представленной продукцией ознакомились губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров.

Иван Белозерцев пообщался с представителями пензенских предприятий. Его интересовало, в частности, из какого сырья производят продукцию, куда ее поставляют, довольны ли работники зарплатой и условиями труда.

Организатором фестиваля «Пензенские сладости» выступило ООО «Центр кластерного развития».

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