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В Пензе создана рабочая группа по профилактике правонарушений среди подростков

14:58 | 12.06.2019 | Общество

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Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники полиции, управления образования Пензы, мэрии и представители общественности, создана с целью профилактики правонарушений среди подростков в летний период.

В Пензе создана рабочая группа по профилактике правонарушений среди подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она сформирована по инициативе управления МВД России по городу Пензе.

Результаты деятельности группы и актуальные вопросы, требующие решения, планируется выносить на совещания при руководителе городского ведомства с периодичностью два раза в месяц. Также они будут обсуждаться по мере необходимости.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности несовершеннолетних, в том числе дома, на улице, а также вблизи водоемов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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