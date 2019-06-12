В Пензе создана рабочая группа по профилактике правонарушений среди подростков Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники полиции, управления образования Пензы, мэрии и представители общественности, создана с целью профилактики правонарушений среди подростков в летний период.

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Она сформирована по инициативе управления МВД России по городу Пензе.

Результаты деятельности группы и актуальные вопросы, требующие решения, планируется выносить на совещания при руководителе городского ведомства с периодичностью два раза в месяц. Также они будут обсуждаться по мере необходимости.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности несовершеннолетних, в том числе дома, на улице, а также вблизи водоемов, сообщает пресс-служба областного УМВД.