В Пензе более 20 подростков получили паспорта в День России Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. 22 подростка получили паспорта в торжественной обстановке в администрации Пензы в День России и День города — 20 в связи с достижением 14-летнего возраста и еще двое после принятия российского гражданства.

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Со знаменательным событием их поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Стало доброй традицией в этот праздник вручать паспорта нашей молодежи. Наверное, именно с этого дня начинается отсчет вашей жизни как граждан России, имеющих не только права, но и обязанности», — отметил глава региона.

Он добавил, что гражданин — это тот человек, который с полным правом может назвать себя патриотом, любит родителей, свой город, Родину, знает историю Отечества и ведет активный образ жизни.

«Сегодня в этом зале находятся лучшие представители нашей молодежи, показавшие успехи в учебе, спорте и творчестве», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.