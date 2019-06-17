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ФОТОРЕПОРТАЖ Благотворительный спектакль «Фанфан-Тюльпан». Пенза, 16 июня 2019 г.

Известные люди Пензы сыграли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан»

12:50 | 17.06.2019 | Общество

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Чиновники, бизнесмены, журналисты, представители образования, здравоохранения и других сфер исполнили главные роли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан», премьера которого состоялась в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Известные люди Пензы сыграли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В образе Аделины предстала PR-директор группы компаний «Территория жизни», певица Екатерина Миленькая. Фанфана-Тюльпана сыграл телерадиоведущий, шоумен Артем Астахов.

Также на сцену вышли заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области, начальник управления по обеспечению деятельности главы региона Алексей Панин, вице-спикер Законодательного собрания Владимир Полукаров, руководитель управления экономического развития мэрии Пензы Михаил Власов и заместитель главы города Иван Краснов.

Кроме того, в роли актеров себя попробовали председатель совета директоров компании «Визит» Евгений Голяев, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, директор ООО «Мебельная компания «Лером» Роман Лега, руководитель ООО «Арсенал-Сервис» Игорь Зайдман, основатель журнала «Секреты бизнеса» Евгений Мануйлов, заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан и другие пензенцы.

Режиссером-постановщиком благотворительного спектакля стал Владимир Карпов, в качестве продюсера выступила Марина Тарасова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», средства, вырученные от показа спектакля, будут направлены на создание тренировочной квартиры для несовершеннолетних с ментальными нарушениями в рамках проекта «Добрый дом». Предполагается, что там они смогут получить навыки самостоятельной жизни вне семьи.

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