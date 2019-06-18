Мэр Пензы потребовал от дорожников не захламлять город Общество

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Работники подрядных организаций, реализующих приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Пензе, не должны захламлять территории, на которых они трудятся. Соответствующее требование озвучил мэр Виктор Кувайцев.

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«Несколько замечаний было по культуре производства работ именно на улично-дорожной сети, когда строительные материалы, бывшие в употреблении, складируются. Конечно, они могут быть повторного применения — это и крошка асфальтовая, и бордюр. Но этими материалами, мы договорились, город захламлять не надо», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося во вторник, 18 июня.

Как отметил глава администрации Пензы, подрядные организации не должны создавать хаос.

Кроме того, он потребовал от ответственных лиц проследить за тем, чтобы при установке новых бордюров подрядчики срезали лишний слой земли с газонов.

По словам директора департамента ЖКХ Пензы Максима Иванкина, в настоящее время работы ведутся на 37 объектах, из которых 15 планируется сдать на следующей неделе.

Он уточнил, что вместе с ремонтом улицы Чкалова, по которой заказчиком выступает городское управление капитального строительства, будет освоено 230 млн. рублей.