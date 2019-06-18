Замглавы Генпрокуратуры посетил Пензенскую область в связи с событиями в Чемодановке Общество

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Ситуация в селе Чемодановка Пензенской области стала основной темой рабочей встречи замглавы Генпрокуратуры России Сергея Зайцева с губернатором Иваном Белозерцевым и руководителями правоохранительных органов региона, состоявшейся во вторник, 18 июня.

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«Обсужден комплекс мер по выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия, организации расследования уголовных дел, возбужденных в связи с этими событиями. Разработаны мероприятия по нормализации обстановки в регионе», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой федерального надзорного ведомства.

В нем добавляется, что Сергей Зайцев также посетил Бессоновский район, на территории которого находится село Чемодановка, где провел прием жителей.

«Граждане изложили волнующие их вопросы благоустройства внутридомовых территорий, водоснабжения, медицинского обслуживания, возобновления работы отделения полиции в селе, постройки новой школы, ремонта дорог и другие. Во время приема Сергей Зайцев поручил участвующим в мероприятии прокурору Пензенской области [Наталье Канцеровой] и прокурору района [Олегу Рузляеву] детально разобраться по каждому из поступивших обращений и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в Пензенской области находится на особом контроле.