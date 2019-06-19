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Семенов и Кувайцев обсудили с перевозчиками форму одежды водителей и уровень зарплат

09:41 | 19.06.2019 | Общество

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Вопросы, связанные с работой компаний-перевозчиков, стали главной темой рабочей встречи заместителя председателя правительства Пензенской области Дмитрия Семенова и мэра Пензы Виктора Кувайцева с руководителями ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Меркурий» и ООО «Городской электрический транспорт».

Семенов и Кувайцев обсудили с перевозчиками форму одежды водителей и уровень зарплат

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, глава администрации Пензы напомнил о требованиях к внешнему виду водителей общественного транспорта.

«Это вопрос культуры и уважения к пассажирам — как в части одежды, так и в плане поведения и общения с окружающими», — отметил Виктор Кувайцев.

В свою очередь перевозчики заверили, что до конца июня будет решен вопрос о том, чтобы водители маршруток, автобусов и троллейбусов в качестве летней формы одежды использовали однотонные рубашки светлых тонов и брюки.

Также затрагивалась тема уровня зарплат сотрудников энергохозяйства «Горэлектротранса». Решено рассмотреть возможность ее увеличения.

Кроме того, поднимался вопрос о продлении срока действия льготного проезда на маршрутах №30 и №89.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время такой вариант рассматривается.

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