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В Пензе льготную транспортную карту намечено сделать двухтарифной

18:45 | 19.06.2019 | Общество

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Льготную транспортную карту жителя Пензы предлагается сделать двухтарифной. Соответствующий вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике в среду, 19 июня.

В Пензе льготную транспортную карту намечено сделать двухтарифной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, после того, как предлагаемые изменения будут окончательно утверждены, в Пензе будет действовать карта на 40 поездок за 320 рублей, при этом неиспользованные при продлении срока действия будут перенесены на следующий месяц. Ранее они сгорали.

Кроме того, предложено ввести альтернативную льготную карту на 20 поездок за 160 рублей без подобного права переноса неиспользованных поездок.

Одновременно использовать оба тарифа будет нельзя.

Ориентировочно нововведение начнет действовать осенью 2019 года.

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