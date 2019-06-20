Прокуратура требует лишить пензенца права на ношение оружия Общество

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц с требованием прекратить действие права жителя города на приобретение, хранение и ношение оружия по медицинским противопоказаниям.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе прокурорской проверки был выявлен факт хранения и ношения оружия лицом, состоящим на учете в областной наркологической больнице с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психостимуляторов с вредными последствиями».

«Иск находится на рассмотрении суда», — пояснила собеседница агентства.