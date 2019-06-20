EN
16:52:33 Четверг, 20 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура требует лишить пензенца права на ношение оружия

08:46 | 20.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц с требованием прекратить действие права жителя города на приобретение, хранение и ношение оружия по медицинским противопоказаниям.

Прокуратура требует лишить пензенца права на ношение оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе прокурорской проверки был выявлен факт хранения и ношения оружия лицом, состоящим на учете в областной наркологической больнице с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психостимуляторов с вредными последствиями».

«Иск находится на рассмотрении суда», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Глава пензенского УФАС сообщила об активности «профессиональных подателей жалоб» В Пензе прокуратура начала проверку после обращения к Путину по поводу давления на бизнес
В Пензенской области изменен порядок финансирования школ с малой наполняемостью Двое бездомных задержаны в Пензе по подозрению в нападении на микрокредитную организацию
Двое жителей Пензы предстанут перед судом за организацию азартных игр В Иссинском районе выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама