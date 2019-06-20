Отмечается увеличение количества прибывших в Пензенскую область иностранцев Общество

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Миграционная обстановка в Пензенской области за период с января по май 2019 года характеризуется незначительным увеличением количества иностранных граждан, прибывших в регион. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Юлия Вяткина.

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«Поставлено на миграционный учет иностранных граждан 20 тыс. 300 человек, в том числе по месту пребывания — около 19 тыс.» — уточнила она в ходе заседания совета по делам национально-культурных автономий при правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

Юлия Вяткина добавила, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается увеличение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, которые оформили на территории Пензенской области разрешительные документы для проживания.

Она пояснила, что 613 человек получили разрешения на временное проживание в РФ и около 500 — вид на жительство.

«Также увеличилось количество лиц, которые приняты в гражданство Российской Федерации, в среднем на 20%. [...] По состоянию на 1 июня около 700 человек мы приняли в упрощенном порядке», — отметила представитель УМВД.

По словам Юлии Вяткиной, всего в начале лета состояли на учете 2,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание, более 3,7 тыс. — с видами на жительства, при этом 3 тыс. 718 человек имеют разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности, в том числе патенты.

Начальник отдела по вопросам гражданства сообщила, что УМВД взаимодействует с официально зарегистрированными объединениями, представляющими интересы лиц различных национальностей, в том числе тремя армянскими, таким же количеством узбекских, двумя таджикскими, азербайджанским и киргизским.

«Иностранные граждане других национальностей официальных общественных объединений на территории региона не имеют и значимого влияния на миграционную обстановку не оказывают. Их пребывание на территории области носит в основном сезонный характер», — отметила она.