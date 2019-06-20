Межнациональная ситуация в Пензенской области остается напряженной — Вячеслав Новиков Общество

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Межнациональная ситуация в Пензенской области остается напряженной. Такое мнение выразил заместитель руководителя центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД России Вячеслав Новиков.

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«Последние события в селе Чемодановка показали, что межнациональная ситуация в Пензенской области остается напряженной», — сказал он в ходе заседания совета по делам национально-культурных автономий при правительстве региона в четверг, 20 июня.

Вячеслав Новиков напомнил, что ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» предусмотрена серьезная ответственность: если по ч. 1 этой статьи еще можно отделаться штрафом, то по ч. 2 виновным грозит реальный срок.

«Те же деяния, совершенные с использованием сети интернет, чем сейчас вот занимаются, раскачивая обстановку после этой Чемодановки, наказываются как минимум принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением уже свободы до 5 лет», — пояснил замруководителя центра по противодействию экстремизму.

Он также упомянул о других статьях Уголовного кодекса РФ.

«В принципе, вот у нас, конечно, в селе Чемодановка там не на межнациональной почве, будем говорить так, все это произошло, но все же отголоски там как бы, возможно, могут быть», — отметил Вячеслав Новиков.