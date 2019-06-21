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Суд в Кузнецке обязал снести путепровод над железной дорогой

09:38 | 21.06.2019 | Общество

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Кузнецк, 21 июня 2019. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области обязал управление жилищно-коммунального хозяйства города обеспечить демонтаж одного из путепроводов над железнодорожными путями и безопасную эксплуатацию другого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Суд в Кузнецке обязал снести путепровод над железной дорогой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что ранее были установлены требования законодательства о собственности и обеспечении безопасности движения железнодорожного транспорта при эксплуатации путепроводов в границах Кузнецка.

«В результате ненадлежащего содержания техническое состояние сооружений угрожает безопасности движения поездов, в том числе пассажирских, ввиду существующей угрозы обрушения элементов конструкции мостов на железнодорожные пути, в том числе в момент движения по ним подвижного состава», — пояснили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что представление об устранении нарушений федерального законодательства было внесено главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому, однако ввиду бездействия органа местного самоуправления был направлен иск в суд.

«Исполнение решения суда находятся в прокуратуре на особом контроле», — отметили в приволжской транспортной прокуратуре.

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