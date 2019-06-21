EN
20:54:53 Пятница, 21 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прорабатывается вопрос о передаче Пензенской области 100 московских троллейбусов

15:40 | 21.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Вопрос о передаче Пензенской области 100 троллейбусов государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» прорабатывается по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Прорабатывается вопрос о передаче Пензенской области 100 московских троллейбусов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что в ближайшее время планируется рабочая встреча в правительстве Москвы для обсуждения деталей взаимодействия сторон по данному вопросу.

«Пензенская область является одним из регионов Российской Федерации, сохранившим регулярное троллейбусное движение. Сегодня маршрутная сеть города Пензы включает в себя шесть маршрутов, обслуживаемых 56 троллейбусами ООО «Горэлектротранс». При этом, как и для большинства регионов страны, характерными являются проблемы сохранения и развития троллейбусной инфраструктуры, технического состояния транспортных средств, повышения эффективности и качества перевозок», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что решать эти задачи приходится в условиях ограниченности финансовых ресурсов на закупку пассажирского транспорта.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе почтили память Героя России Александра Сергеева В Лунино отработали действия при угрозе взрыва в здании суда
В Кузнецке начали проверку после падения ребенка с качелей Пензенские чиновники начали сбор информации о проблемах, с которыми сталкивается бизнес
Специалисты вскрыли люк установленного в Пензе танка Т-34 Ужесточение требований к ломбардам спровоцировало появление псевдокомиссионных магазинов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама