Прорабатывается вопрос о передаче Пензенской области 100 московских троллейбусов Общество

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Вопрос о передаче Пензенской области 100 троллейбусов государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» прорабатывается по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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В нем поясняется, что в ближайшее время планируется рабочая встреча в правительстве Москвы для обсуждения деталей взаимодействия сторон по данному вопросу.

«Пензенская область является одним из регионов Российской Федерации, сохранившим регулярное троллейбусное движение. Сегодня маршрутная сеть города Пензы включает в себя шесть маршрутов, обслуживаемых 56 троллейбусами ООО «Горэлектротранс». При этом, как и для большинства регионов страны, характерными являются проблемы сохранения и развития троллейбусной инфраструктуры, технического состояния транспортных средств, повышения эффективности и качества перевозок», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что решать эти задачи приходится в условиях ограниченности финансовых ресурсов на закупку пассажирского транспорта.