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В Пензенской области число оборудованных пляжей достигло 28 — МЧС

16:08 | 21.06.2019 | Общество

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Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. 28 пляжей на территории Пензенской области оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области число оборудованных пляжей достигло 28 — МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На всех этих пляжах дежурят спасатели.

По данным ведомства, в черте Пензы места купания оборудованы на пруду неподалеку от горбольницы №6 имени Г.А. Захарьина, в затоне реки Старой Суры в районе улицы Антонова и на реке Вядь на территории Светлой поляны.

В Пензенском районе средствами спасения оснащены Русеевский пляж, «Остров» в микрорайоне «Город Спутник» и пляж вблизи санатория «Березовая роща».

В Заречном у сотрудников МЧС нет претензий к оборудованию мест купания в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная».

Кроме того, оборудованы пляжи в Каменском, Сердобском, Никольском, Городищенском, Кузнецком, Колышлейском, Бековском, Белинском, Пачелмском, Малосердобинском, Иссинском, Спасском, Вадинском, Земетчинском, Наровчатском и Башмаковском районах.

Вместе с тем в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что пока санитарно-эпидемиологические заключения для использования объектов для рекреационных целей отсутствуют.

«На стадии оформления находятся документы на две рекреационные зоны», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что функционирование мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений недопустимо.

В управлении добавили также, что в период с 13 мая по 4 июня был проведен отбор проб воды, по результатам исследования которых сделан вывод о том, что все предлагаемые водоемы в Пензе, Городищенском, Лопатинском и Никольском районах не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

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