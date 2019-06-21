В Пензе почтили память Героя России Александра Сергеева Общество

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине со дня смерти первого Героя России в истории уголовно-исполнительной системы страны Александра Сергеева, прошли в Пензе в пятницу, 21 июня.

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На плацу регионального управления ФСИН России состоялся памятный митинг, в котором приняли участие вдова героя Лидия Сергеева, сын Алексей Сергеев, дочь Елена Пронина и четверо внуков.

Обращаясь к собравшимся, начальник регионального ведомства Владислав Муравьев отметил, что Александр Сергеев с честью выполнил свой служебный долг, проявил мужество и отдал свою жизни во имя спасения людей.

«Память о герое навечно останется в сердцах всех наших сотрудников, жителей Пензы и России», — сказал он.

Участники митинга почтили память Александра Сергеева минутой молчания, после чего посетили выставку оружия и осмотрели экспозицию, посвященную погибшему сотруднику ведомства.

Кроме того, на Ново-Западном кладбище была отслужена панихида, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.

Сергеев Александр Алексеевич родился в Пензе 28 марта 1955 года.

С 1962 по 1970 годы учился в средней школе №23, затем окончил пензенский приборостроительный техникум, а после службы в армии — вечернее отделение политехнического института.

С 1982 года перешел на службу в органы внутренних дел.

В 1991 году стал организатором и первым командиром отряда спецназа пензенского управления исполнения наказаний.

17 июня 1994 года был смертельно ранен при проведении спецоперации по освобождению пяти сотрудников колонии ЯК 7/5 в Терновке, захваченных в заложники двумя заключенными. 21 июня скончался в больнице.

Похоронен на Ново-Западном кладбище.

Указом президента России от 25 ноября 1994 года посмертно удостоен почетного звания «Герой Российской Федерации».

14 февраля 1995 года имя Александра Сергеева было присвоено школе №23, на здании установлена мемориальная доска.

В 1998 году в классе, где учился Герой РФ, открыт школьный музей.

24 августа 2001 года в день 10-летия отряда специального назначения «Фобос» перед зданием учебного центра управления исполнения наказаний состоялось торжественное открытие бюста Александра Сергеева. После ликвидации центра в 2013 году бюст был перенесен на территорию УФСИН России по Пензенской области.

