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Пензенская область присоединилась к акции «Горсть памяти»

13:23 | 22.06.2019 | Общество

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Горсть памяти» в день 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Пензенская область присоединилась к акции «Горсть памяти»

Фото: Twitter.com/BelozercevIA

В ее рамках в период с 15 июня проводился сбор земли с 53 мест воинских захоронений и братских могил.

В Пензе он был организован, в частности, на Мироносицком кладбище. В церемонии приняли участие представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев, а также активисты поискового движения Владимир Голутвин, Дмитрий Давыдов, Дмитрий Герасимов и Дмитрий Игошин.

Возложив цветы к обелиску, глава региона лично пересыпал несколько горстей земли в специальный «солдатский кисет».

В продолжение памятных мероприятий в храме-часовне Михаила Архангела на проспекте Победы состоялась панихида по погибшим, после чего у монумента воинской и трудовой славы пензенцев была объявлена минута молчания.

Затем на территории классической гимназии №1 прошла церемония передачи земли с воинских захоронений и братских могил Пензенской области на вечное хранение в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил России.

Предполагается, что впоследствии землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые с почестями установят на прихрамовой территории.

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