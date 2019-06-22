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Освободившийся на улице Коммунистической в Пензе участок вновь застроят

13:46 | 22.06.2019 | Общество

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Многоквартирный дом планируется возвести на земельном участке на улице Коммунистической в Пензе, освободившемся после сноса аварийных домов.

Освободившийся на улице Коммунистической в Пензе участок вновь застроят

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, предполагается, что эта территория будет предоставлена одной из строительных компаний в рамках масштабного инвестиционного проекта по решению проблемы обманутых дольщиков.

Осмотрев земельный участок в ходе выезда на место, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил активизировать работу по его подготовке к дальнейшему использованию.

«Необходимо в кратчайшие сроки завершать снос [оставшегося строения] и предоставлять землю для дальнейшего использования и застройки, иначе тут периодически будут появляться свалки», — отметил он.

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