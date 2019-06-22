На здании гимназии №1 открыта мемориальная доска в память о размещении эвакогоспиталя Общество

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Мемориальная доска открыта на здании классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского в Пензе в память о размещении в нем эвакогоспиталя №1648 в период с 3 июля 1941 года по 31 декабря 1946 года.

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Церемония состоялась в День памяти и скорби, 22 июня.

Право открыть памятную доску было предоставлено губернатору Ивану Белозерцеву и Александру Левкову — внуку начальника эвакогоспиталя периода Великой Отечественной войны Александра Левкова.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в период с 1941 по 1946 годы врачи оказали в эвакогоспитале №1648 помощь 7 тыс. фронтовиков. Было проведено более 1,8 тыс. хирургических операций.

Специализациями госпиталя были нейрохирургия, офтальмология и отоларингология. В качестве палат использовались бывшие учебные классы, а операционная располагалась в актовом зале.