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В Пензе до конца года разместят 17 новых остановочных павильонов

16:15 | 23.06.2019 | Общество

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Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Монтаж 17 новых остановочных павильонов планируется выполнить в Пензе до конца 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе до конца года разместят 17 новых остановочных павильонов

Фото: Penza-gorod.ru

Он напомнил, что с начала текущего года уже размещено 16 новых павильонов.

«При разработке типовых архитектурных решений новых остановочных павильонов учитывались требования отраслевого стандарта ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования». Кроме того, наши специалисты изучили опыт ряда городов, где в последние годы проводилась модернизация павильонов. Это Казань, Самара, Екатеринбург и другие», — пояснил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев уточнил, что главными критериями при выборе типа конструкций были практичность, а также стоимость работ по изготовлению и монтажу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 июня 2019 года в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы мэр Виктор Кувайцев проинформировал депутатов о том, что хулиганы разбили все остановочные павильоны с антивандальным остеклением, которые были смонтированы в преддверии 350-летия Пензы.

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