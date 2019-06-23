В Пензе до конца года разместят 17 новых остановочных павильонов Общество

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Монтаж 17 новых остановочных павильонов планируется выполнить в Пензе до конца 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

Он напомнил, что с начала текущего года уже размещено 16 новых павильонов.

«При разработке типовых архитектурных решений новых остановочных павильонов учитывались требования отраслевого стандарта ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования». Кроме того, наши специалисты изучили опыт ряда городов, где в последние годы проводилась модернизация павильонов. Это Казань, Самара, Екатеринбург и другие», — пояснил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев уточнил, что главными критериями при выборе типа конструкций были практичность, а также стоимость работ по изготовлению и монтажу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 июня 2019 года в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы мэр Виктор Кувайцев проинформировал депутатов о том, что хулиганы разбили все остановочные павильоны с антивандальным остеклением, которые были смонтированы в преддверии 350-летия Пензы.