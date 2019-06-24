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Пенза может «потерять» отремонтированные к 350-летию города дороги — министр

16:31 | 24.06.2019 | Общество

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Некоторые дороги, которые были приведены в порядок к 350-летию Пензы, нуждаются в срочном ремонте. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Пенза может «потерять» отремонтированные к 350-летию города дороги — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас там на стыке идет очень серьезное разрушение продольных швов, поэтому надо буквально до конца месяца привести это в порядок, иначе начнется потом разрушение, и мы эти дороги — Окружную, Урицкого, Лермонтова, Ленинградскую — мы их можем просто потерять», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 июня.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил изыскать необходимые финансовые средства, поскольку данные объекты уже не находятся на гарантии.

«Это надо делать и делать как можно быстрее», — подчеркнул он.

В продолжение совещания Иван Белозерцев, который несколькими минутами ранее потребовал проливать трещины на дорогах битумом в жаркую погоду, обратил внимание на то, что такими вопросами должен заниматься не глава региона, а соответствующие должностные лица.

«Это вообще не моя тема, губернатора, чтобы я рассказывал, где пластиковую бутылку поднять, убрать, где швы заделать, но я вынужден это делать», — констатировал он.

В связи с этим Иван Белозерцев потребовал от Александра Гришаева «жестче спрашивать с глав муниципальных образований», пригрозив увольнением чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями.

«Будем тогда снимать с должностей заместителей, которые отвечают за эти участки работы, а если в целом ситуация не меняется, то будем и решения принимать по главам муниципальных образований», — заявил он.

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