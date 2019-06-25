Пензенские поисковики отправились в Карелию Общество

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Представители пензенского отряда «Поиск-вездеход» отправились в полевую поисковую экспедицию в Карелию.

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С 10 июня там организована межрегиональная акция «Вахта памяти» под названием «Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат», в которой участвуют 180 человек из восьми регионов России, 90-й отдельный специальный поисковый батальон Минобороны РФ и представители Финляндии.

В период по 7 июля будет проводиться работа по переносу выявленных госпитальных захоронений 32-й армии на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района, а также на местах боевых действий в Пиндушском городском поселении Медвежьегорского района.

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, представители Пензенской области примут участие в заключительном этапе экспедиции и торжественном перезахоронении останков поднятых бойцов.

«Уже поднято более 200 солдат, обнаружено 40 медальонов», — отметила собеседница агентства.