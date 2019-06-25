Мэр Пензы дал 12 дней на нанесение дорожной разметки по гарантии Общество

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу в ближайшие 10–12 дней завершить нанесение дорожной разметки в рамках исполнения подрядчиком гарантийных обязательств.

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По словам директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максима Иванкина, на данный момент не завершены работы примерно на 30 объектах, при этом «все сроки прошли».

Он пояснил, что рассматривается вопрос об обращении в суд.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что наряду с ведением претензионной работы необходимо добиться нанесения разметки там, где это предусмотрено контрактом.

«Ситуация на улично-дорожной сети сложная, в этом году особенно. [...] Отсутствие разметки порождает увеличение аварийных ситуаций», — отметил мэр.

Он уточнил, что к концу следующей недели работы должны быть выполнены.