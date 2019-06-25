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В Пензе мужчина попал в психбольницу после отдыха на пляже

16:32 | 25.06.2019 | Общество

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попал в психиатрическую больницу после отдыха на пляже в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

В Пензе мужчина попал в психбольницу после отдыха на пляже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам руководителя управления, отдыхающий «два раза пытался зайти в воду и окунуться».

«Первый раз его вытащили из воды спасатели, вызвали скорую помощь. В итоге скорой помощи пришлось вызывать бригаду из психиатрической больницы, куда его впоследствии увезли», — сказал Алексей Михайлов в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 25 июня.

Другие подробности произошедшего он не уточнил.

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