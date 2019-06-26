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В Пензенской области определят лучшего психолога уголовно-исполнительной системы

11:47 | 26.06.2019 | Общество

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Пензенской области будет определен по результатам конкурса профессионального мастерства, который стартовал в регионе.

В Пензенской области определят лучшего психолога уголовно-исполнительной системы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Специалисты уже смогли продемонстрировать свои знания и умения в ходе учебно-методических сборов. Они показали физическую подготовленность и знание нормативных документов, регламентирующих их деятельность.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, лучший психолог представит регион на всероссийском этапе конкурса.

«В настоящее время психологическое сопровождение осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы обеспечивают 25 сотрудников», — уточнили в ведомстве.

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