Проблемные дороги в районе малоэтажной застройки на Шуисте включат в план ремонта Общество

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Проблемные участки дорог в районе малоэтажной застройки на Шуисте должны быть включены в план ремонта на 2020 год. Соответствующее поручение дал мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе выезда на улицу Расковой, а также 1-й, 2-й и 3-й Активный проезды.

Фото: Penza-gorod.ru

«До этого момента необходимо выровнять поверхность дороги грейдером и провести ремонт асфальтовой крошкой», — распорядился он.

Глава администрации Пензы также обратил внимание на зауженную проезжую часть и потребовал проверить, имеются ли факты переноса собственниками домов ограждений с границ своего участка на муниципальную землю.

Другие поручения касались уличного освещения и проверки информации о возможном самозахвате земли, сообщает пресс-служба мэрии.