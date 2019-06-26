В Пензенской области 29 июня пройдет фестиваль молодежных культур «Перспектива» Общество

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. II региональный фестиваль молодежных культур «Перспектива» пройдет на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 29 июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие начнется в полдень и продлится до 22.00.

Предполагается, что одновременно будет функционировать несколько концертно-развлекательных площадок.

Так, запланированы фестивали диджеев, красок холи и граффити, соревнования по брейк-дансу, BMX-спорту и стритболу, пенная дискотека, показательные выступления по воркауту и паркуру.

Ожидается, что всего в проведении мероприятия буду задействованы более 200 человек, а число зрителей за день превысит 5 тыс.

В завершение фестиваля, который приурочен ко Дню молодежи, состоится фейерверк.