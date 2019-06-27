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В Пензе частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда

19:02 | 27.06.2019 | Общество

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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Частные перевозчики, работающие в Пензе, рассматривают возможность повышения стоимости проезда на обслуживаемых ими маршрутах.

В Пензе частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По имеющейся информации, они уведомили об этом управление транспорта и связи города Пензы. Одновременно в некоторых автобусах и маршрутках появились объявления, согласно которым уже в первой декаде июля пассажирам придется платить больше.

Тема возможного повышения стоимости проезда в Пензе вызвала широкий общественный резонанс.

Вместе с тем в пресс-службе мэрии до настоящего времени никак не прокомментировали информацию о том, что проезд может подорожать, а также не уточнили, насколько, с какого числа и на каких маршрутах.

Застать начальника управления транспорта и связи города Пензы Юлию Еремину в течение дня на рабочем месте для получения разъяснений ИА «PenzaNews» не удалось.

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