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Штрафы почти на 1 млн. рублей наложены по итогам проверок пензенских детских лагерей

12:10 | 29.06.2019 | Общество

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Административные штрафы на 953 тыс. рублей наложены на ответственных лиц по итогам проверок деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Пензенской области в первую смену. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

Штрафы почти на 1 млн. рублей наложены по итогам проверок пензенских детских лагерей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверок устанавливались различные нарушения требований к режиму уборки и обработки, к содержанию и оборудованию помещений и территории, непроведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в лагере и в столовой», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что всего было наложено более 200 штрафов.

Представителями ведомства выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

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