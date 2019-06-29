В Сосновоборске решено упразднить миграционный пункт отделения полиции Общество

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Миграционный пункт отделения полиции рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области будет упразднен с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве объяснили это оргштатными изменениями.

Для получения соответствующих госуслуг жителям рекомендовано обращаться в многофункциональный центр Сосновоборска или в миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России «Никольский».

По данным Пензастата, на начало 2019 года население рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области составляло около 6 тыс. человек, Никольска — свыше 20 тыс. человек.

Согласно сведениям, размещенным на сайте УМВД, миграционный пункт «Никольский» расположен по адресу: Никольск, улица Московская, 10. Его специалисты осуществляют выдачу и замену паспортов гражданина РФ, регистрационный учет по месту пребывания и жительства, а также миграционный учет.