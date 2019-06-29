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Лучшим следователем органов внутренних дел Пензенской области признан Максим Курашенко

14:20 | 29.06.2019 | Общество

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Максим Курашенко стал победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди следователей органов внутренних дел Пензенской области.

Лучшим следователем органов внутренних дел Пензенской области признан Максим Курашенко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется на сайте УМВД России по региону, он работает в управлении — в отделе по расследованию ДТП.

Всего в областном этапе принимали участие 17 человек, представлявших городские и районные подразделения полиции. Они продемонстрировали знания по специальной, технико-криминалистической и медицинской подготовке, показали навыки владения табельным оружием и боевыми приемами борьбы.

По итогам прошедших состязаний Максим Курашенко представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди следователей органов внутренних дел. Он пройдет в Казани в сентябре.

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