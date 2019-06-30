Неравнодушные пензенцы отреставрируют старинный деревянный дом Общество

Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. Инициативные горожане отреставрируют деревянный дом №12 на улице Красной в Пензе в рамках проекта по сохранению историко-культурой среды «Том Сойер Фест».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Строению более 120 лет. До революции дом принадлежал семье священника. Он является образцом деревянного зодчества Пензы с хорошо сохранившимися наличниками и кирпичным пристроем.

Работы на объекте начнутся с июля и продлятся до сентября по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Присоединиться к ним сможет любой человек. Организаторы и кураторы площадки будут обучать всех желающих реставрационному ремеслу. По выходным будет предусмотрена культурная программа.

Деятельность проекта осуществляется при поддержке горожан и партнеров фестиваля. Каждый желающий может внести свой вклад, как непосредственно на площадке, так и поддержав это дело строительными материалами и инструментами, напитками и едой или перечислив любую сумму денег.

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В день открытия фестиваля, 7 июля, в сквере «Проводы» на перекрестке улиц Тамбовской и Куйбышева пройдет презентация мероприятия с рассказом о доме №12 на улице Красной и выставка резных деревянных наличников. Кроме того, состоятся мастер-классы по выпиливанию резьбы электролобзиком, восстановлению старинных элементов декора, изготовлению деревянных сувениров и скворечников.

Затем для всех желающих проведут экскурсию от сквера по улице Чкалова до зоопарка и музея народного творчества. Завершится открытие выступлениями Ксении Солдаткиной и Станислава Блинова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете пензенского «Том Сойер Феста», с помощью фестиваля планируется объединить горожан в деятельное сообщество в целях сохранения знаковых объектов исторической деревянной застройки, не являющихся объектами культурного наследия, и помочь жителям старых домов в поддержании их внешнего вида.