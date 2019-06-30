Почти треть респондентов считают необходимым поддержать футбол — опрос Общество

Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. 32,4% респондентов считают, что в поддержке из бюджета больше всего нуждается футбол. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 27 мая по 29 июня 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Какой вид спорта в Пензенской области, на Ваш взгляд, больше всего нуждается в поддержке из бюджета?»

Отвечая на него, за плавание проголосовали 15,6% участников интернет-опроса (78 пользователей), за хоккей — 12,6% (63 пользователя), за художественную гимнастику — 5,8% (29 пользователей), за баскетбол — 3,8% (19 пользователей), за волейбол — 3% (15 пользователей), за прыжки в воду — 2,2% (11 пользователей), за мини-футбол — 1,8% (9 пользователей), за спортивную гимнастику — 1,4% (7 пользователей).

При этом 21,4% респондентов (107 пользователей) выбрали вариант «Другой вид спорта».

Аналогичный опрос проводился почти три года назад — в августе–сентябре 2016-го. Тогда около 30% его участников считали, что больше всего в поддержке из бюджета нуждается хоккей.